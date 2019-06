Nach dem Aufstieg der BSG Chemie: "Wir werden ein reiner Amateurverein bleiben"

Riesen-Jubel in Leutzsch: Die BSG Chemie Leipzig steigt nach dem 2:1 gegen den FC Eilenburg in die Regionalliga auf! ©

Vor zwei Jahren ist Chemie auch aufgestiegen. Die Euphorie war groß und dann folgte doch der Abstieg. Was haben Sie daraus gelernt? Was wollen Sie diesmal anders machen?

Man muss es ehrlich sagen, dass damals niemand damit gerechnet hat, dass wir aufsteigen. Wir selbst ja auch nicht. Wir waren selbst Aufsteiger und hatten das klare Ziel, in der Oberliga zu bestehen. Dann sind wir aufgestiegen. Was Regionalliga bedeutet, auch was die Regionalliga finanziell bedeutet, da hatten wir überhaupt keine Erfahrung. Dann ist uns auch noch in der Vorbereitung die ganze Mittelfeldachse mit Paul, Bunge und Bury verletzungsbedingt weggebrochen. Das konnten wir auf die Schnelle hin nicht kompensieren. Im Winter haben wir nachjustiert. Am Ende wurden wir wegen der Misswirtschaft zweier anderer Vereine noch bestraft. Das war extrem ärgerlich. Wir haben vernünftig gewirtschaftet und wurden bestraft. Es kam also viel zusammen.