BSG Chemie Leipzig leiht Flutlicht-Anlage vom FC Liverpool

Kühne stellt klar, dass ein Umzug in ein anderes Stadion nicht in Frage kommt. Stattdessen wird nun eine mobile Flutlichtanlage im AKS installiert. „Sie ist schon unterwegs nach Leutzsch“, sagt Kühne. Es handelt sich nicht um die Anlage, die Chemie für das DFB-Pokalspiel gegen den SC Paderborn am 30. Oktober 2018 gemietet hat. Die jetzige sei kompakter und kleiner. Sie kommt aus England von einem Trainingsplatz des FC Liverpool. Chemie kostet das mobile Flutlicht für ein Jahr knapp 100 000 Euro. Denn spätestens im Mai/Juni 2022 soll eine feste Flutlichatanlage im AKS installiert sein. Der Bauantrag soll in den nächsten zwei Wochen eingereicht werden, das Geld (knapp 500 000 Euro) liegt bereit.

Die Zulassung für die kommende Spielzeit scheint also nur noch Formsache, doch für Chemie ist die Sache damit noch nicht erledigt. Der Verein will gegen den Entscheid des NOFV vorgehen. „Es liegt doch nicht an uns, dass wir bisher kein Flutlicht haben. Das Geld ist da. Aber unser Stadion liegt in einem Landschaftsschutzgebiet und in einem Vogeleinzugsgebiet. Wir haben alle Gutachten und Genehmigungen eingeholt, aber Verwaltungsakte brauchen eben Zeit. Doch das hat man beim Verband nicht akzeptiert“, erklärt Frank Kühne.