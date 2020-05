BSG Chemie Leipzig plant Museum in der historischen Tribüne

Leipzig. Meistermedaillen der BSG Chemie, Wimpel aus der Tura-Zeit, Trikots vom FC Sachsen, Fahnen, Fankutten, Programmhefte – mehr als 2000 Exponate umfasst die Sammlung, um die sich das neue Vereinsteam Museum/Archiv kümmert. Ziel ist, die Exponate eines Tages wieder auszustellen – am liebsten in der alten Tribüne. Denn die soll bis 2030 saniert und wieder in altem Glanz präsentiert werden.