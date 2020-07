BSG Chemie Leipzig richtet Blick nach vorn: "Immer positiv denken!"

Leipzig. Dem Rasen im Alfred-Kunze-Sportpark hat die Pause seit dem letzten Heimspiel am 7. März gegen die VSG Altglienicke ganz offensichtlich sehr gut getan. Auf dem satten Grün begrüßten Chemie Leipzigs Coach Miroslav Jagatic und sein Co-Trainer Christian Sobottka am späten Montagnachmittag ihre Mannschaft zum Vorbereitungsauftakt für die Regionalligasaison. Neu in der Runde waren neben den bereits bekannten Spielern aus der vergangenen Spielzeit um Kapitän Stefan Karau die Neuzugänge Tarik Reinhard, Morgan Fassbender und Benjamin Luis. Die Verpflichtung der beiden Letzteren verkündete die BSG erst kurz vor Trainingsauftakt.

Daniel Heinze als Trainingskiebitz

Fassbender spielte in der Jugend bei den Stuttgarter Kickers sowie in der Oberliga für den 1. Göppinger SV. Der 23-Jährige soll das rechte Mittelfeld und den Sturm bereichern. Sportdirektor Andy Müller-Papra freut sich über die Verpflichtung: "Er soll mit seinem Tempo unsere Stürmer in Position bringen, aber auch selbst Tore erzielen." Luis, der 20-jährige Mittelstürmer vom Oberligisten FC Eilenburg, ergänzt die Riege der Angreifer um Florian Kirstein und Tomáš Petráček, ein klares Zeichen der Chemiker, für die kommende Saison die Offensive zu stärken.

DURCHKLICKEN: Bilder vom Trainingsauftakt in Leutzsch Trainingsauftakt ohne Fans: Die BSG Chemie musste die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison coronabedingt ohne ihre Anhänger beginnen. © Christian Modla

Fans waren am Montag nicht zugelassen. Einen ganz besonderen Anhänger verschlug es dennoch in den Alfred-Kunze-Sportpark. Während des Aufwärmprogramms fuhr Daniel Heinze, der während der Corona-Zwangspause sein Karriereende verkündet hatte, mit dem Fahrrad vor und schaute sich das Training vom Spielfeldrand aus an. Für ihn eine ungewohnte Situation,mit der er sich nun allmählich anfreunden muss

Test bei Union Sandersdorf mit Fans

Nach einer Stunde 11 gegen 11 stand es 0:4 aus Sicht von Keeper Benjamin Bellot, während sein Gegenüber Julien Latendresse-Levesque seinen Kasten sauber gehalten und demzufolge Lachen hatte. Der Trainer mit der Stoppuhr in der Hand war nach zwei Trainingsstunden zufrieden. "Immer positiv denken", so Jagatic, "sonst wirste ja irre." Es sei schön, dass es nun endlich wieder losgeht, denn die fußballfreie Zeit war auch für den Coach Trainer nur sehr schwer auszuhalten. Immerhin: Jagatic wurde nicht langweilig. In den vergangenen vier Wochen musste er sich um den Umzug von Berlin nach Leipzig kümmern.

Die Situation sei trotzdem schwierig. "Alle müssen daraus lernen", so Jagatic, der große Aufgaben auf sich und die Seinen zukommen sieht. "Es wird keine einfache Regionalligasaison mit den Drittligaabsteigern Carl Zeiss Jena und dem Chemnitzer FC und den anderen 16 Mannschaften." Am Freitag findet die Staffeltagung mit den Vereinsvertretern beim Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) statt. Dann soll sich entscheiden, wann die Spielzeit startet und unter welchen Bedingungen. Einen Tag später bestreitet die BSG um 13 Uhr ihr erstes Testspiel bei der SG Union Sandersdorf, und zwar - Sachsen-Anhalt macht's möglich - vor Publikum (Ticket gibt es in der Geschäftsstelle der BSG Chemie).