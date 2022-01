BSG Chemie Leipzig schreitet mit Mentalität in Richtung Klassenerhalt

Halberstadt. Der Klassenerhalt war das zwar noch nicht, wie einige in der Euphorie glaubten, doch ein großer Schritt in die richtige Richtung sollte getan sein mit dem 2:0-Auswärtssieg der Chemiker in Halberstadt. Mit 28 Punkten hat die BSG doppelt so viele Zähler wie der erste auf einem Abstiegsplatz stehende Verein, in diesem Falle Optik Rathenow. Und, auch wichtig: Chemie hat gezeigt, dass es auch ohne wichtige Spieler bestehen kann und holte die Punkte mit einer bis dato nicht gesehenen Startformation. Eine ganz relevante Erkenntnis.

