BSG Chemie Leipzig: Sonntagsspiel in Halberstadt abgesagt

Leipzig. Am Sonntag sollte eigentlich das Spiel der BSG Chemie Leipzig in Halberstadt stattfinden. Eigentlich. Doch der Nordostdeutsche Fußballverband teilte vor etwa zwei Wochen mit, dass das Spiel wegen einer Leichtathletik-Veranstaltung im Halberstädter Stadion auf den 11. September (19 Uhr) – dies ist ein Mittwoch – verlegt wird. Dagegen haben die Chemiker nun Beschwerde eingelegt.

Im Falle Halberstadt gegen Chemie war der Sonntag als Spieltag festgelegt. Inzwischen soll angeblich am gesamten Wochenende ein Leichtathletik-Wettbewerb im Friedens-Stadion stattfinden. Anruf bei Wettkampfwart Hans Weber von Union Schönebeck. Verwunderung am anderen Ende des Telefons: „Wir haben nur am Sonntag Wettkampf. Vorbereitungszeit brauchen wir auch nicht groß, das bauen wir alles morgens auf“. Laut Weber ist der Aufwand für die acht- bis zwolfjährigen Sportler gering.

BSG Chemie Leipzig hakt wegen Ungereimtheiten nach

Hinzu kommt, dass alle Regionalliga-Vereine im Rahmen des Zulassungsverfahrens eine Erklärung zur uneingeschränkten Stadionverfügbarkeit gemäß Spielordnung und Durchführungsbestimmungen abgegeben haben. Eventuelle Sperrtermine sind gegenüber der spielleitenden Stelle frühzeitig anzuzeigen. Chemie erklärt in einer Pressemitteilung: „Dies ist bis zur Staffeltagung der Regionalliga Nordost am 5. Juli 2019 in diesem Falle nicht geschehen. § 8 Absatz 4 der Spielordnung der NOFV sieht zudem vor, dass Anträge auf Spielverlegungen einschließlich der Zustimmung des Spielpartners (in diesem Falle wir) bis vier Wochen vor dem angesetzten Spiel beim Spielleiter schriftlich einzureichen sind. Da wir unsere Zustimmung zu der Spielverlegung nie gegeben haben, verstößt der gesamte Ablauf der Spielverlegung in unseren Augen mithin gegen die Spielordnung des NOFV.“