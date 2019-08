BSG Chemie Leipzig spielt Unentschieden gegen den SV Babelsberg

Druckausgleich in erster Halbzeit

Die Gäste aus der Filmstadt gingen mit viel Energie in die Partie und setzten den Chemikern ordentlich zu. Das wurde nach gut einer Viertelstunde nach Anpfiff auch mit dem ersten Tor für den SV Babelsberg belohnt: Pierre-Marvin Wolf verwandelte eine Flanke von David Danko elegant mit dem Kopf. Für die BSG war das ein Zeichen für den Gegenangriff. Und schon sechs Minuten später zieht Petracek in aus 15 Metern ins Gästetor.

Auch danach lässt der Druck der Gastgeber nicht nach, immer wieder spielen sie vorne und bringen die Gäste in Bedrängnis. Es regnet Gelbe Karten für Koch, Rode und den Keeper Gladrow. Dennoch fällt kein weiteres Tor für die Grün-Weißen: Ein Treffer kann nicht gewertet werden, da der Schiri Ostrin vorher schon abgepfiffen hatte, die beiden Freistöße werden abgewertet. So geht es 1:1 in die Halbzeitpause.

Nicht chancen- aber torlos

Damit bleibt die BSG Chemie zwar in der bisherigen Saison unbesiegt, aber eben auch sieglos. Der Zähler reicht für den 9. Tabellenplatz, während der SV Babelsberg mit seinem ersten Punkt nach zwei Spielen auf dem 13. Platz steht. Die nächste Chance haben die Leipziger in zwei Wochen: Am 18.8. geht es nach Bischofswerda. Die Revanche gegen Babelsberg wird dann am 2. Februar 2020 gespielt.