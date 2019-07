BSG Chemie Leipzig startet die Mission Klassenerhalt

Leipzig. Um 17.27 Uhr, drei Minuten vor der vereinbarten Zeit, starteten die Kicker der BSG Chemie Leipzig am Montagabend das Unternehmen Klassenerhalt. Denn glaubt man Coach Miroslav Jagatic oder Vorstandsboss Frank Kühne, steht für den Regionalliga-Aufsteiger aus Leutzsch in dieser Spielzeit nichts anderes zur Debatte. „Das Motto kann nur Klassenerhalt lauten. Klar ist, jedes Spiel wird knallhart“, prophezeite Jagatic. „Ich wünsche mir, dass wir zeitig in ruhiges Fahrwasser kommen und so schnell wie möglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen", sagte Kühne.