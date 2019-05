BSG Chemie Leipzig steht am Sonntag vor dem elften Aufstieg

Klares Ziel: Zurück in die Regionalliga

Schon bevor der FC Sachsen katastrophal in die Insolvenz gewirtschaftet war, gründeten Fans die BSG Chemie 1997 neu. Ab 2008/09 nahm sie dann den Spielbetrieb in der untersten Liga, der 3. Kreisklasse, wieder auf. Dreimal stieg man auf, kam also 2011 in der Stadtklasse (9. Liga) an. Und vollzog gleich noch einen weiteren Sprung um drei Ebenen bis in die Sachsenliga, weil man sich das Spielrecht von Blau-Weiß Leipzig sichern konnte. Eine legale, aber umstrittene Praxis, die auch manch andere Vereine vollzogen – welche die Leutzscher Fans allerdings nur andernorts anrüchig fanden. Als ob diese etwas einseitige Sicht bestraft werden sollte, hatte Chemie damit kein richtiges Glück, denn 2013 erfolgte ein Rückschlag in Form des Abstiegs in die Bezirksliga. Von da ging es jedoch 2014 umgehend wieder hoch in die Sachsenliga. Dort verweilte man zwei Spieljahre, um 2016 in die NOFV-Oberliga zu springen, in der man in nur einer Saison straff durchmarschierte und so 2017 in der Regionalliga Nordost, sprich Liga vier, ankam. Es folgte nach nur einem Jahr der unglückliche Wiederabstieg. Und nun?