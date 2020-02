BSG Chemie Leipzig unterliegt beim SV Babelsberg mit 0:1

Potsdam. Chemie Leipzig hat das Regionalliga-Match beim SV Babelsberg knapp mit 0:1 (0:1) verloren. Das entscheidende Tor für die Potsdamer erzielte Valentin Rode in der 33. Minute. In der Babelsberger Anfangs-Elf fehlte der erst am Freitag verpflichtete Rückkehrer Daniel Frahn noch. Er hatte seinen Vertrag beim Chemnitzer FC aufgelöst und ist nun nach knapp zehn Jahren unter anderem über die Station RB Leipzig in seine Geburtsstadt Potsdam und alte Wirkungsstätte im Stadtteil Babelsberg heimgekehrt.