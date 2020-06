BSG Chemie Leipzig verlängert auch mit Halili - Mehrere Abgänge stehen bevor

Leipzig. Schlag auf Schlag geht’s weiter bei der BSG Chemie: Nach den Vertragsverlängerungen von Alexander Bury und Benjamin Bellot am Donnerstag sowie der von Andy Wendschuch am Freitagmorgen vermeldeten die Leutzscher am Mittag auch die Einigung mit Burim Halili. Vor allem Letztere kann die Fans der Grün-Weißen frohlocken lassen. Gilt der hochveranlagte 22-Jährige, der beim Halleschen FC ausgebildet wurde und in der Winterpause vom insolventen FC Rot-Weiß Erfurt nach Leutzsch kam, als großes Talent. Nach seinem Wechsel bestritt er alle fünf Partien von Anfang an und spielte sich sofort in die Stammelf der BSG. Der großgewachsene und robuste Innenverteidiger wird mindestens ein weiteres Jahr für die BSG in der Regionalliga auflaufen.