BSG Chemie Leipzig verliert letzten Test 1:2 gegen Inter Leipzig

Über dem letzten Test vor Beginn der Punktspiele schwebt immer die Frage: Wie gut ist das Team für den Ernstfall gerüstet? Nach dem 1:2 (1:1) von Regionalliga-Aufsteiger Chemie Leipzig gegen den Oberligisten FC Inter Leipzig bleibt zu konstatieren: Manches sah ganz gut aus, es bleibt aber bis zum Auftakt am Samstag bei Wacker Nordhausen doch einiges zu tun. Vor allem in Sachen Effektivität in der Offensive.