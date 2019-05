BSG Chemie Leipzig verpflichtet Denny Krahl

Chemies sportlicher Leiter Andy Müller freut sich über die Verpflichtung des erfahrenen 28-Jährigen: „Denny konnte in den persönlichen Gesprächen auch menschlich überzeugen und ich bin mir sicher, dass er sich gut in die Mannschaft integriert. Ich freue mich daher, dass wir einen so erfahrenen Spieler für uns gewinnen konnten.“

Die Entscheidung einen Zweijahresvertrag bei der BSG zu unterschreiben, sei Krahl nach den Gesprächen mit Andy Müller leicht gefallen: „Leipzig ist eine wunderschöne Stadt mit einem so tollen Traditionsclub wie Chemie. Ich möchte mich persönlich festigen in Leipzig.“

An Chemie begeistert ihn besonders das familiäre Umfeld, die großartigen Fans und die tolle Atmosphäre bei den Spielen. Es möchte sich schnell in die Mannschaft einbringen und den Chemikern helfen ihre Ziele zu erreichen. „Natürlich am Besten in der Regionalliga. Die Jungs sind ja auf einem sehr guten Weg.“