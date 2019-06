BSG Chemie Leipzig verpflichtet Tomas Petracek

Leipzig. Chemie Leipzig gab gestern die fünfte Neuverpflichtung für die kommende Regionalliga-Saison bekannt. Tomas Petracek, 25, wechselt vom Bischofswerdaer FV ins Leutzscher Holz. Der 1,83 m große Tscheche ist Stürmer und hat bei Chemie zunächst für ein Jahr bis 2020 unterschrieben. Petracek spielte in Tschechien bei Banik Most, Viktoria Pilsen und FK Pardubice. Dann ging er nach Deutschland, wo seine Stationen DJK Gebenbach, DJK Ammerthalm, Bayern Hof und zuletzt Bischofswerdaer FV hießen. Beim Nordost-Regionalligisten hatte er in der letzten Saison 30 Pflichtspieleinsätze und erzielte sechs Treffer. Für Banik Most und FK Pardubice verzeichnet er 13 Einsätze und einen Treffer in der zweithöchsten tschechischen Spielklasse.