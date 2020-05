BSG Chemie Leipzig verschiebt Rückkehr auf den Trainingsplatz

Leipzig. Sie dürften wieder loslegen, warten aber noch ab. Trotz der Aufhebung der Nutzungsuntersagung für Außensportstätten durch die Stadt Leipzig am Dienstag, wird die BSG Chemie Leipzig erst einmal nicht ins Training einsteigen. Das bestätigte der Sportdirektor des Regionalligisten, Andy Müller-Papra auf SPORT BUZZER-Anfrage. Die Auflagen der Kommune sehen nun vor, die Einhaltung von Abstandsregeln und Hygienevorschriften vor. So gilt unter anderem, dass nicht mehr als eine Person pro 20 Quadratmeter Nutzungsfläche trainieren darf. Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist einzuhalten. Ausdrücklich verboten sind Einheiten mit Mannschaftsspielcharakter, Körperkontakt, gemeinschaftliche Nutzung der Duschen und Publikumsverkehr auf der Sportanlage.

„Ein fußballspezifisches Training ist so natürlich nicht möglich. Grundsätzlich ist es aber immer sinnvoll zu trainieren. Wir werden die Woche noch abwarten und am Freitag neu bewerten", so Müller-Papra. "Eine Vorbereitung auf den Spielbetrieb ist unter diesen Bedingungen nicht sinnvoll.“