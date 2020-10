BSG Chemie Leipzig vor Corona-Pause: Im Stimmungstief gegen den Chemnitzer FC

Die Regionalliga gilt nicht als Profiliga und fällt unter diese Regelung fallen. „Nichtsdestotrotz weiß jeder, dass es de facto viele Vereine gibt, bei der kein Spieler arbeiten geht. So ganz Amateure sind hier also die wenigsten Vereine“, weiß Chemie-Schatzmeister Florian Berger. Die Meinung der Regionalliga-Vereine ist deshalb einhellig: Ohne Fans braucht man nicht zu spielen. Zu sehr ist man auf die Zuschauereinnahmen angewiesen. Der zuständige Nordostdeutsche Fußballverband reagierte denn auch prompt, verfügte am Donnerstag die Unterbrechung des Spielbetriebs ab 2. November. Doch dabei bleibt es nicht: Denn die neue Regelung bedeutet auch, dass nicht einmal trainiert werden darf.

„Warum nicht gewinnen?“

Der sportliche Teil gerät so zwangsläufig in den Hintergrund. „Ein Trauerspiel, das tut mir so leid für die Jungs, die sich einen so tollen Stand erarbeitet hatten“, sagt Frank Kühne. Fakt ist: Trotz der Niederlage in Halberstadt ist Chemie in der Lage, auch die Chemnitzer (4 Punkte hinter der BSG) zu ärgern. „Warum nicht gewinnen?“, fragt Philipp Wendt, der noch verletzt zuschauen muss. Es stehen fast alle Spieler zur Verfügung, man hat trotz des 1:2 auch in Halberstadt klar das Spiel dominiert, dieses Mal nur nicht zwingend genug agiert. „Das passiert keine zwei Mal nacheinander“, verspricht Mittelfeld-Motor Alex Bury.