BSG Chemie Leipzig vor schwieriger Aufgabe in Jena

Leipzig. Nochmal gegen einen „Zweite: Für Fußball-Oberligist Chemie Leipzig geht es am Sonntag zur Reserve (U23) des FC Carl Zeiss Jena. Nach dem 2:1 über Wacker Nordhausen II erneut eine schwierige Sache. „Das ist eine sehr gut ausgebildete Mannschaft, sie hat mich mit klarer Spielstruktur beeindruckt und spielt hohes Tempo“, beobachtete Chemie-Trainer Miroslav Jagatic. Allerdings möchte er die Jenaer kaum über die Nordhausener stellen, mit denen sein Team einige Mühe hatte. Auch weil sie mit etlichen Akteuren aus Wackers Regionalliga-Aufgebot gespickt war. „Einfache Spiele gibt es ja für uns in dieser Liga ohnehin nicht“, betont Jagatic. Und so werde das auch am Sonntag eine ganz schwere Sache. „Wir müssen halt unseren eigenen Matchplan umsetzen und unsere Qualitäten durchsetzen, wohlwissend, dass gegen uns alle hochmotiviert sind“, so der Coach.