BSG Chemie Leipzig will gegen Hertha BSC II zweiten Heimsieg einfahren

Nach der Niederlage in Altglienicke wollen die Leutzscher unbedingt punkten. „Wir brauchen einen perfekten Tag, aber unbezwingbar ist niemand“, so Trainer Miro Jagatic. Nordhausen und Lok schafften es bislang, die Berliner zu bezwingen. Die Probstheidaer werden nach Leutzsch schauen, denn ein Punktverlust der Herthaner würde bei gleichzeitigem Lok-Erfolg beim BFC Dynamo die Tabellenspitze bedeuten.

Das wird Chemie wenig kratzen, zumal man sich zwei Wochen später gegenüber steht. Das Ortsderby sorgt bereits für Wirbel. Die Polizei hat verfügt, dass nur 5 Prozent der Tickets an die Gäste gehen sollen – in Hin- und Rückspiel. Wären statt der 500 in Leutzsch nur 250 für Blau-Gelb. Polizeisprecher Andreas Loepki: „Der Grund liegt einerseits im Derby im November, das kurz vor dem Abbruch stand. Andererseits waren die Vorkommnisse der jüngsten Zeit ausschlaggebend, als Anhänger von Lok und Chemie außerhalb des Stadions aneinandergeraten sind. In Neukieritzsch wurden Lok-Anhänger von Chemie-Fans angegriffen. An der Semmelweisbrücke lauerten Lok-Fans Chemie-Anhängern auf, die mit dem Zug angekommen waren. Die Polizei wertet diese Auseinandersetzungen als unmittelbare Derby-Vorbereitung dieser Klientel. Es lässt uns in der Gefahrenprognose zu dem Schluss kommen, dass wir auch im Stadion bei entsprechenden Zuschauerzahlen mit solchen Auseinandersetzungen zu rechnen hätten.“