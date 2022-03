BSG Chemie Leipzig will über die Müllerwiese ins Halbfinale des Sachsenpokals

Leipzig. Bautzen, Müllerwiese, BSG Chemie Leipzig. Da war doch was? Genau 56 Jahre ist es her, dass die Leutzscher an jenem Ort einen großen Triumph feierten: die Grün-Weißen holten den Pokalsieg gegen Lok Stendal und wurden FDGB-Pokalsieger. Dieses Mal geht es an der historischen Stätte gegen Oberligist Budissa Bautzen (Sonnabend, 15 Uhr), es ist Sachsenpokal und erst Viertelfinale. Doch die Lust, wieder einmal einen Pokal in die Luft zu stemmen, ist groß. Anzeige

„Wer die Tore schießt, ist völlig egal“

„Wir wissen aber, wie schwer das wird – und das ist kein Pflichtgerede“, sagt Chemies Pokalheld Alex Bury. Ihm wird der letzte Triumph 2017 in großen Teilen zugeschrieben, was natürlich nicht ganz korrekt ist. „Es gehören ja immer alle Spieler dazu, um erfolgreich zu sein, wer dann die Tore schießt, ist doch völlig egal“, meint der Mittelfeldmann, der gerade rechtzeitig wieder gut in Tritt gekommen ist. Diverse Verletzungen (Schulter) und Corona zwangen den wendigen Dribbler immer wieder zu Zwangs-Pausen. Zuletzt gegen den BFC Dynamo avancierte er aber zum besten Mann auf dem Platz und trieb das Spiel seines Teams immer wieder entscheidend an.

Tatsächlich hatte Bury seinerzeit entscheidend am Pokaltriumph mitgewirkt, als er sämtliche wichtigen Tore erzielte, inklusive des einzigen Finaltreffers gegen Neugersdorf. „Das passiert sicher nur einmal in einem Fußballerleben“, sagt er bescheiden angesichts des herrlichen Schlenzers ins lange Eck im Finale. Eines will er unbedingt noch mal erleben – den DFB-Pokal. „Das waren herrliche Spiele, zumal wir gegen Regensburg ja sogar eine Runde weiterkommen konnten“, erinnert sich „Bu“, der damals dem Siegtorschützen Kai Druschky per Kopfball die Vorlage zum Siegtreffer gab.

Budissa kegelte Lok Leipzig raus

Budissa Bautzen ist eine top-solide Oberligamannschaft, die bisher zehnmal gewann und sieben Niederlagen einsteckte. Damit rangieren die „Spree-Budissen“ (Eigenwerbung) auf Rang sechs, haben aber sogar noch drei Nachholspiele. Die gefährlichen Torschützen teilen sich den Großteil der Ausbeute: Schröder, Jockusch und Marx trafen je fünfmal, Hentsch erzielte sechs Tore und der absolute Top-Scorer ist Hagemann (9 Treffer). Mit 45 Toren sind die Bautzener die zweitgefährlichste Mannschaft der Oberliga Süd, die 34 kassierten Treffer sind allerdings nicht spitzenwürdig.