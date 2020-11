BSG Chemie plädiert für Spiele im Dezember: „Sonst schaffen wir es nicht“

Die Regionalliga Nordost will am 4. Dezember in den Spielbetrieb zurückkehren. Doch dagegen regt sich Widerstand. Lok Leipzig hat einen offenen Brief an den zuständigen Fußballverband geschrieben. Andererseits plädiert der Vorstandsvorsitzender Frank Kühne von der BSG Chemie für eine Fortsetzung der Spiele, um unter anderem die Häufung englischer Wochen zu vermeiden.