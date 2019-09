BSG Chemie schenkt Eintracht Frankfurt ein Krause-Duo mit Adlerkopf

Frankfurt. Da staunten die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt am Freitagabend nicht schlecht. Zum Benefizspiel der BSG Chemie Leipzig für eine Flutlichtanlage in Leutzsch hatten sich die Gäste etwas Besonderes einfallen lassen. Auf einem Anhänger brachte sie ein Krause Duo mit an den Main und schenkten das Fahrzeug Eintracht-Präsident Peter Fischer.

Und es war nicht irgendein Exemplar des legendären Gefährts aus DDR-Zeiten. Der Leipziger Künstler Reiner Ulrich hatte zuvor ein Unikat daraus gezaubert. Zwischen Scheinwerfer und Windschutzscheibe thront jetzt ein Adlerkopf, das Wappentier der Eintracht. Der Regenschutz trägt die aufgedruckten Flügel des Vogels. Lackiert wurde das Krause Duo zur Hälfte in Schwarz und in Grün, den Vereinsfarben der Frankfurter und der Leipziger. Auf der Seite prangen Eintracht- und Chemielogos, als Zeichen für die 15-jährige Fanfreundschaft. Auf Rückseite verewigte der Künstler, worum es aktuell geht: „Flutlicht für Leutzsch.“