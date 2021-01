BSG Chemie startet am Montag ins Training – mit gezogener Handbremse

Leipzig. Die BSG Chemie Leipzig nimmt das Training am kommenden Montag wieder auf, obwohl oder trotzdem die Regionalligasaison offiziell bis 31. Januar ausgesetzt bleibt. „Wir müssen auf alles vorbereitet sein, deshalb steigen wir wieder ein“, sagt Chemie-Trainer Miro Jagatic.

Die ersten Aktivitäten verlaufen allerdings mit gebremstem Schaum. Dreimal wöchentlich bitten die Coaches zum Training mit Ball – aber unter eingeschränkten Möglichkeiten. „ Wir halten uns fit und gehen noch nicht in die Vollen“, erläutert Jagatic, „aber Training mit Ball ist schon was anderes als nur zu laufen“.

Man habe die Vorsichtsmaßnahmen nochmals strikt erhöht. So treffen sich die Spieler nicht mehr in der Kabine, sondern kommen direkt von zu Hause, bereits fertig umgezogen. Auch die Wäsche nehmen sie mit nach Hause und waschen sie selbst, geduscht wird ebenfalls in den eigenen vier Wänden.