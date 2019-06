BSG Chemie und Lok Leipzig vermelden Neuzugänge

Leipzig. Mit Leon Heynke hat der 1. FC Lok Leipzig den dritten Neuzugang für die Saison 2019/2020 unter Vertrag genommen. Der am 27. November 1999 in Leipzig geborene Heynke wechselt vom Regionalligakonkurrenten Germania Halberstadt nach Leipzig-Probstheida und erhält einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2020. In der Jugend spielte der 1,88m große Heynke für den SSV Markranstädt, eher sich in der U19 des 1. FC Magdeburg anschloss. In seinem ersten Jahr im Herrenbereich gehörte der Innenverteidiger zur 1. Mannschaft der Magdeburger, blieb jedoch ohne Einsatz. Daraufhin wurde er für die Saison 2018/19 an Halberstadt ausgeliehen. Dabei absolvierte er 31 Pflichtspiele und erzielte ein Tor. Leon Heynke: „Ich freue mich wieder in der Heimat zu sein und dass ich die Chance bekomme, mich bei einem so großen Traditionsverein wie dem 1. FC Lokomotive Leipzig unter Beweis zu stellen. Ich werde alles dafür geben, dass wir eine schöne und erfolgreiche Saison absolvieren werden." Zuvor waren Aykut Soyak und Stephané Mvibudulu verpflichtet worden.