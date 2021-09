BSG Chemie will bei Spitzenreiter BFC Dynamo mit „Wagenburgmentalität“ punkten

Leipzig. Die BSG Chemie geht den schweren Gang zum Spitzenreiter der Regionalliga Nordost und tritt am Sonntag (13 Uhr) beim BFC Dynamo an. Die Bilanz gegen die Weinrot-Weißen mutet seltsam an, denn trotz der vierten Regionalligasaison der Leutzscher spielen sie erst zum fünften Mal gegen die Berliner – und zum zweiten Mal überhaupt erst auswärts. Denn Corona verhinderte zwei Spiele. Das einzige Aufeinandertreffen in Berlin ging für Chemie 2017 mit 0:3 verloren. Allerdings hätte eine 2:0-Führung niemanden überrascht, doch der heutige Teammanager Daniel Heinze verschoss einen Elfmeter und Philipp Wendt scheiterte frei vor dem Torwart.

