BSG Chemie will Duftmarke in der Blumenstadt Erfurt setzen

Leipzig. Am Sonntag, 13.30 Uhr, will die BSG Chemie Leipzig im Steigerwald-Stadion endlich wieder punkten. Trainer Miroslav Jagatic: „Wir müssen sehr konzentriert bleiben, die individuellen Fehler abstellen. Wenn wir dann noch schnell nach vorne spielen und unsere Spitzen einsetzen können, warum sollten wir aus Erfurt nichts mitnehmen?“ Er selbst hat nur die besten Erinnerungen an die Blumenstadt. Als Spieler des Spandauer SV gelang ihm das 1:1. Jagatic lacht: „Der Treffer war mit Ansage. Eine Woche vorher hatte ich schon mal mit Fallrückzieher getroffen. Die haben mich glatt für verrückt erklärt!“