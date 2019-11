BSG Chemie zum dritten Mal in Folge ohne Sieg - 1:1 beim Berliner AK

„Ich bin stolz darauf, wie wir dieses Spiel noch gestaltet haben!“ Torwart Benjamin Bellot fasste die Gemütslage der Chemiker nach dem 1:1 beim Berliner AK treffend zusammen. Denn die BSG hatte vor allem in der zweiten Halbzeit dem Favoriten engagiert und beherzt die Stirn geboten und war dabei sogar nahe an einem Auswärtssieg.

Vor dem Spiel die erste nette Begebenheit, als Rathenows Trainer-Urgestein Ingo Kahlisch sich mit Chemie-Fanreporter Christian Schmidt versöhnte, den er bei der Pressekonferenz vor drei Wochen nach dem Spiel der Optiker gegen die BSG wegen eines Lächelns an der falschen Stelle noch hart attackiert hatte.

Die BSG Chemie Leipzig blieb zum dritten Mal in Folge ohne Sieg und rutschte auf Rang elf. ©

BSG verwertet Chancen nicht

Nach dem Eilenburger Pokalärger sahen die 500 mitgereisten Chemie-Fans dann eine deutliche Reaktion ihrer Mannschaft, die defensiv äußerst konzentriert zu Werke ging. Man überließ den Gastgebern, die gefühlte 80 Prozent Ballbesitz hatten, das Feld, störte zeitig und lief fleißig den Ballführenden an. Allerdings ließ das Spiel in die spitze anfangs die Genauigkeit und Präzision vermissen, so dass es kaum nennenswerte Offensivaktionen gab.

Küc gab den ersten Torschuss der Partie ab (12.). Dann aber Chemie mit guten Gelegenheiten: erst scheiterte Kind (18.), dann folgte der Auftritt von Tomas Petracek, der zweimal die Leutzscher Führung auf dem Fuß hatte (19., 21.), aber im starken Berliner Hüter seinen Meister fand. Praktisch im Gegenzug hatte der BAK einmal Platz, Küc flankte präzise und Cigerci köpfte unhaltbar zum 1:0 ein (23.).