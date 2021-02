"Wir bekommen das nicht hin!": BSK Hannover-Seelze schreibt die Boxsaison ab 

Die Amateurboxer sind in dieser Krise reichlich niedergeschlagen. Normalerweise wäre die Bundesliga gerade in vollem Gange, doch die Pandemie klammert zu sehr. Zwar ist die Liga noch nicht offiziell abgesagt, aber in dieser Saison wird das nichts mehr, das steht so gut fest. Nur Kaderathleten dürfen trainieren, das Geld wäre zu knapp und eine normale Runde mit acht Vertretern oder mehr zeitlich kaum zu schaffen. Es wird also keinen Mannschaftsmeister geben. „Ich habe mit allen Vereinen gesprochen, es ist überall das Gleiche. Es geht nicht, wir bekommen das nicht hin. Es ist sehr, sehr schade“, sagt Arthur Mattheis, Vorsitzender und Cheftrainer des BSK Hannover-Seelze. Anzeige

Ursprünglich war wegen Corona ein späterer Beginn angepeilt worden, sonst er­tönt der erste Bundesliga-Gong meist im November. Je länger der Lockdown aber dauerte, desto klarer wurde Mattheis: „Wir planen nicht mehr dafür, das hat einfach keinen Sinn.“ Im Gespräch war eine verkürzte Saison in Turnierform. „Das ist aber für die Sponsoren längst nicht so interessant, und ohne sie geht nichts“, räumt Mattheis ein. Und an Kämpfe ohne Zuschauer oder nur vor einer Handvoll mag der BSK-Chef gar nicht denken: „Wir brauchen volle Hallen, es rechnet sich sonst nicht.“

Hoffnung auf den Herbst Die letzte Bundesliga-Saison war wegen der Pandemie abgebrochen worden, der BSK landete auf Rang drei. „Insgesamt war es aber toll, weil die neuen Regeln funktioniert haben, alle wa­ren zufrieden. Die Richtung hat gestimmt, die Bundesliga war im Kommen. Und nun wird uns ein Strich durch die Rechnung gemacht“, so Mat­theis, „das trifft uns hart.“ Auf den nächsten Herbst schauen die Boxer nun, dann könnte es mit der Liga hinhauen: „Die Sportler brauchen ja Monate, um sich vorzubereiten. Es ist heftig, aber das ist der Weg.“