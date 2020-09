BSK-Talent Denis Gashi will zur Box-Europameisterschaft in Montenegro

Denis Gashi boxt elegant und schlägt mitunter explosiv – das wäre für eine Nominierung zur U22-Europameisterschaft nicht genug. Beim Qualifikationsturnier des DBV hat sich der Bundesliga-Boxer des BSK Hannover-Seelze obendrein sehr gut geschlagen. Er darf nun auf das Ticket für die EM in Budva in Montenegro hoffen, die vom 11. bis 23. November ge­plant ist. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Gashis Heimatverein ist BW Lohne, er boxte in der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Bundesliga-Saison erstmals für den BSK. „Denis ist ein wichtiger Mann für uns, er hat immer überzeugt. Auf solche Kämpfer will keiner verzichten“, so Mattheis, „er hat einen schönen Stil und ist ein toller Athlet.“ Weniger gut lief es für den Halbschweren Engin Aslan (BC 62 Peine) aus dem BSK-Bundesliga-Kader, der erst Georgy Gubeladze (2:3) und anschließend Alexander Okafor (0:5) unterlag. „Engin hat schon bessere Kämpfe gemacht, das steht fest“, so Mattheis.

Box-Bundesliga soll im Januar starten

Am Wochenende steht die norddeutsche Meisterschaft an, dort geht es auch um die Qualifikation für die deutsche Endrunde. Mattheis wird dann vor Ort sein, um nach Talenten für die Bundesliga zu schauen. Im Januar soll es wieder losgehen – wenn die Corona-Lage es zulässt. Zuletzt steckte sich nahezu das gesamte Nationalteam beim Trainingslager in Österreich mit dem Virus an (BSK-Mann Eugen Waigel fehlte dort verletzt). „Momentan ist das alles sehr unsicher, es ist eine schwierige Zeit“, sagt Mattheis, „schwer zu sagen, in welche Richtung es geht.“