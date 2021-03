Stärker als jeder Tiefschlag: BSK-Talent Haci Akseker darf auf Box-Bundesliga hoffen

Nur ein einziger Kampf hat ihn noch von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft getrennt. Doch im Halbfinale des Brandenburg-Cups der Altersklasse U19 in Blossin unterlag Haci Akseker Anfang März dem späteren Turniersieger Paul Shlieout recht unglücklich nach Punkten. Die Platzierung beim Cup galt als ausschlaggebendes Nominierungskriterium. Somit verpasste der Kaderathlet des Niedersächsischen Box-Sport-Verbandes denkbar knapp die Qualifikation für die im April stattfindende U19-WM.

Bislang ging es immer bergauf

Immerhin war es diesmal ein Gegner im Ring, dem er sich geschlagen geben musste. Im letzten Jahr versetzte ihm Corona einen üblen Knockout. 2020 hätte für den 18-Jährigen das erfolgreichste Jahr in der noch jungen Boxkarriere werden können. In gewisser Weise war es das auch – allerdings blieb ihm der ganz große Schlag verwehrt. Mit einem Sieg im Qualifikationsturnier für U19-Boxer in Frankfurt (Oder) hatte Akseker das Ticket für die Europameisterschaft Mitte November in Montenegro gelöst. Doch der Deutsche Boxsport-Verband entschied kurz vor der EM, keine Athleten in das als Corona-Risikogebiet eingestufte Balkanland zu entsenden.

Bitter für den Jungen aus Wennigsen. Und aus dem Happy End mit der WM-Teilnahme ist nun auch nichts geworden, obwohl er dafür viel trainiert hat und gut drauf war. Irgendwie hat Akseker gerade das Pech an den Fäusten. Eine für ihn ungewohnte Erfahrung, denn bislang ging es in seiner sportlichen Laufbahn immer stetig bergauf – und das in einem Wahnsinnstempo.

Talent auf Anhieb erkannt

Mattheis hat ein Auge für junge Talente. Der Chefcoach und Vorsitzende des BSK erkannte das boxerische Potenzial von Akseker auf Anhieb. „Ich erinnere mich genau an den Tag, als Haci zum ersten Mal bei uns in der Boxhalle aufgetaucht ist. Die Familie wohnte damals in Döhren, der Papa hat ihn gefahren“, sagt Mattheis. „Nach dem Training habe ich zu seinem Vater Karaman gesagt: Dein Junge ist talentiert. Bring ihn mir regelmäßig zum Training, viermal die Woche, dann mache ich ihn noch in diesem Jahr zum Niedersachsenmeister.“

Gesagt, getan: Bei der Landesmeisterschaft 2017 stand Haci ganz oben auf dem Treppchen. Ein Jahr später gewann er das Internationale Schweriner Boxturnier und holte Bronze bei der deutschen U18-Meisterschaft in Köln. Er stieg zum Kaderathleten auf, trainiert seither am Olympiastützpunkt in Hannover und sammelte 2019 erste wertvolle Erfahrungen im Dress der deutschen Nationalmannschaft. Die EM in Montenegro wäre ein weiterer Höhepunkt gewesen. „Natürlich war Haci total enttäuscht über die Absage, aber ich habe ihm versichert, dass die Erfolge und internationalen Kämpfe kommen werden, wenn wir dranbleiben“, sagt Mattheis.