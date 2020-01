Nach 11:12-Niederlage gegen Hamm: BSK Hannover-Seelze in die Ecke gedrängt

Arthur Mattheis hing selbst kurz in den Seilen. Nachdem der Cheftrainer des BSK Hannover-Seelze zuvor einmal wütend auf den Ring geschlagen und geflucht hatte, als das finale Ergebnis kam. Das Duell des Superschwergewichtlers Collin Biesenberger endete überraschend nur unentschieden, und damit mussten sich die Gastgeber geschlagen geben gegen den Neuling MBR 31 Hamm. Mit 11:12 verlor der BSK und ist damit in der Bundesliga schon in die Ecke gedrängt worden. Tabellenplatz fünf würde für das Halbfinale nicht reichen. „Wir müssen jetzt zurückschlagen, es gibt keine andere Möglichkeit“, betonte Mattheis.

"Da dachte ich schon: nein, nein, nein! Das darf einfach nicht wahr sein, sie werten Collin unentschieden." Ringsprecher Andreas Gelhaar bekam das Ergebnis im ausverkauften Autohaus Schrader in Berenbostel als Erster zu sehen. Er schüttelte mit dem Kopf, bevor er es kurz nach 23 Uhr verlas. „Da dachte ich schon: nein, nein, nein! Das darf einfach nicht wahr sein, sie werten Collin unentschieden“, sagte Mattheis. Er und die meisten Zuschauer hatten den Hamburger gegen Dariusz Lasotta klar vorn gesehen. Biesenbergers Sieg hätte dem BSK zumindest ein Remis beschert, der Hamburger landete klarere Treffer und war der agilere Mann. „Als es vorbei war, dachte ich: Jawoll, wenigstens ein Unentschieden haben wir“, berichtete Mattheis, „und dann zieht es dir so richtig die Beine weg.“ Dabei hatte es gut begonnen für den Meister von 2018, Remi Bojani siegte in seinem bisher besten Auftritt mit 3:0 gegen den U21-Meister Abi Haxhillari. Im Leichtgewicht enttäuschte Andrej Degalzev dann schwer. „Er wirkte wie paralysiert, blieb deutlich unter seinen Möglichkeiten“, stellte der Coach fest. Hamm glich aus und ging durch den Ex-Seelzer Rexhildo Zeneli sogar in Führung – er schlug Denis Gashi mit 2:1. „Mit diesem Punkt hatten wir geplant. Denis hat gut getroffen und gekontert, auch das war sehr umstritten“, betonte Mattheis.

Meinecke hat keine Chance Noch bedrohlicher wurde die Lage, als Weltergewichtler Richard Meinecke arg einstecken musste. Der Nordhäuser wurde in Runde drei angezählt, dann warf Mattheis das Handtuch. „Du bist stark, du bist stark, zeig das!“, hatte der Coach ihn in der ersten Pause angeschrien. Es half nicht. „Ich weiß nicht, was mit dem Jungen los ist. Der Dampf ist weg, das ist Kopfsache. Am Schluss hingen seine Hände“, so Mattheis. In der Pause gab es eine beeindruckende Tanzshow, bei der neben einem Profipaar auch Kinder ihr Können zeigten. Anschließend haute Erik Neubauer nicht nur das Publikum, sondern auch seinen Gegner um. Im spektakulärsten Vergleich des Abends flogen zwischen dem Braunschweiger und Malik Karadag pausenlos die Fäuste. Es gab viele Treffer, mit einer Linken leitete Neubauer den Sieg ein. Karadag boxte zwar weiter, dann schlug es richtig bei ihm ein – und er schlug auf dem Boden auf. Neubauer ließ sich feiern, BSK-Trainer Viktor Schedel hüpfte vor Freude am Ring umher.

Team soll vor dem Kampf in Chemnitz umgebaut werden Und der erneut sehr gute Engin Aslan glich im Mittelgewicht für den BSK aus. Er war beweglich, bot dem Gegner kein Ziel. Nun hing alles von den schweren Jungs ab. Da kassierte Rizar Kübazi (bis 91 Kilogramm) ein 0:3, er hielt den Kopf zu oft tief und wurde verwarnt. Diesen Punktverlust konnte er nicht wettmachen. „Rizar hat viel Potenzial, ist aber unerfahren“, so Mattheis. Richtig niedergeschlagen war der BSK allerdings erst nach dem superschweren Kampf von Biesenberger. „Es wird einige Tage dauern, sich davon zu erholen. Toller Abend, enttäuschendes Ergebnis“, fasste Mattheis zusammen. Er will das Team vor dem Kampf in Chemnitz am nächsten Samstag umbauen. Einfach wird das nicht. „Mir brummt jetzt etwas der Schädel, räumte Mattheis ein. Dann konnte er aber schon wieder lächeln.