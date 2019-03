BSK Hannover-Seelze siegt - Raman Sharafa macht Freundin Heiratsantrag im Ring

Raman Sharafa küsst nach jedem Kampf den Ringboden – egal, ob er gewonnen oder verloren hat. Der Bantamgewichtler des entthronten Boxmeisters BSK Hannover-Seelze nahm am finalen Wettkampftag allen Mut zusammen für einen weiteren, weitaus folgenreicheren Kuss.

Verlobung im Ring

Er machte seiner Freundin Stefanie auf Knien einen Heiratsantrag im Ring. Sie nahm ihn an. „Das passt ja auch gut dazu, dass wir der Meister der Herzen sind“, sagte Cheftrainer Arthur Mattheis gerührt. In seinem finalen Kampf der 1. Bundesliga ging der BSK jedoch nicht in die Knie und schlug den BR Hertha BSC mit 11:9. Titelverteidiger Seelze belegt Platz zwei hinter dem neuen Meister Schwerin.

Der 36-jährige Sharafa war sichtlich aufgeregt, als er in der Pause in das Seilgeviert trat. Zuvor hatte er den mongolischen Olympioniken Alen Rahimic besiegt und den BSK in Front gebracht. „Raman ist in großartiger Form, er frisst mit seiner Kondition alle auf“, lobte Mat­theis. Später machte Sharafa seine Sache im dunklen Anzug in der Ringmitte nicht viel schlechter. Zumindest war er ebenso erfolgreich. „Du bist immer für mich da, ich liebe dich“, sprach er ins Mikrofon, das ihm sein daneben knieender Trainer hinhielt. Nachdem Stefanie unter großem Jubel im mit 750 Zuschauern wie immer ausverkauften Autohaus Kahle eingewilligt hatte, war der Ring wieder frei für die Boxer.