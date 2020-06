BSK Hannover-Seelze setzt auf die Box-Brüder aus der Ukraine

Die Profis dürfen schon wieder boxen, wenngleich unter strengsten Corona-Auflagen. Die Amateure können allenfalls die Fäuste in der Tasche ballen, für sich allein trainieren und sich weiter in Geduld üben. So wie die Brüder Viktor und Alex Denisov, die vor anderthalb Jahren aus der Ukraine ausgewandert sind. Beide wünschen sich im Winter Einsätze im Bundesligateam des BSK Hannover-Seelze. Und sie hoffen, dass ihre Familien und Freunde in Charkow sich durch die Krise nicht ausknocken lassen.

Bilder zum Bundesliga-Boxkampf zwischen dem BSK Hannover-Seelze und MBR 31 Hamm: Der BSK Hannover-Seelze musste sich MBR 31 Hamm mit 11:12 geschlagen geben... ©

„Es ist generell schwierig mit der Medizin, das ist nicht so wie hier“ Etwa 33.000 Corona-Fälle gibt es in der Ukraine offiziell (Quelle: Johns-Hopkins-Universität), die tatsächliche Zahl dürfte aber höher sein. „Es ist generell schwierig mit der Medizin, das ist nicht so wie hier“, sagt der 27-jährige Federgewichtler Viktor in gutem Deutsch. „Viele Dinge sind schwer zu bekommen.“ Wie sein Bruder hat er einen deutschen Pass, beide wohnen in Seelze und fühlen sich wohl. „Charkow ist aber auch schön, es hat einige Universitäten. Menschen aus aller Welt leben dort“, sagt der 25-jährige Alex, der im Fliegengewicht boxt.