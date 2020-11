"Heißen Sie wirklich so?" Wenn die Gegner des BSV Gleidingen kein Mittel gegen Corona finden

Stimmt, ich bin in Deutschland geboren, habe aber spanische Eltern und besitze deshalb beide Staatsbürgerschaften. Jeder Spanier hat zwei Nachnamen. Ich heiße offiziell Raúl Corona Navarro. Navarro lasse ich aber meistens weg. Man kennt mich also überall als Raúl Corona.

Als Señor Corona hat man es sicher nicht leicht im Moment.

Ich kassiere schon oft Sprüche. Früher war es immer nur der Vergleich mit der gleichnamigen Biermarke. Aber als die ersten Meldungen über das Virus kamen, hat mich mein Papa aus Spanien angerufen und wir haben darüber gesprochen, dass das alles jetzt gewissermaßen mit unserem Namen passiert. Und dann dachte ich mir schon: „Mensch, jetzt wird Corona aber richtig populär!“

Was hören Sie denn am häufigsten?

„Corona in Gleidingen“ oder „Corona-Fall bei uns an der Schule“ (Corona macht gerade Abitur an der Albert-Einstein-Schule in Laatzen, Anm. d. Red.), so was. Oder die Frage, ob ich denn immun gegen Corona sei. Die meisten Kommentare habe ich schon mehrfach gehört.

Finden Sie das lustig oder eher nicht?

Ich verstehe schon Spaß. Das ist alles okay. Manchmal ist es aber etwas kompliziert, wenn Leute meinen Namen zum ersten Mal hören und dann nachfragen: „Heißen Sie wirklich Corona?“ Oder neulich – da wollte ich Essen für meine Familie bestellen. Der Bringdienst hat dann extra noch mal zurückgerufen, weil die Mitarbeiter dachten, dass sie veräppelt werden und Sorge hatten, vergeblich loszufahren.