Zwei Teams in Quarantäne! Hannovers Amateurfußball droht der Corona-Kollaps

Corona-Alarm im Amateurfußball! Eigentlich sollen am kommenden Wochenende Hannovers Fußballer von der Regionalliga bis zur 4. Kreisklasse in die neue Saison starten. Doch an einen regulären Ablauf ist nicht zu denken. In der Region häufen sich die Corona-Fälle. Es erwischte den Bezirksligisten Niedersachsen Döhren mitten auf dem Spielfeld. Eigentlich sollte in wenigen Minuten der Test gegen den SC Harsum beginnen, als Trainer Michael Wohlatz ein Anruf eines Spielers erreichte. Corona-Test positiv. Der Coach reagierte prompt, schickte das Team vom Platz und nach Hause. Am Folgetag machte sich eine Vielzahl auf ins Corona-Zentrum nach Minden, um sich auf eigene Kosten testen zu lassen. Ergebnis: Zwei weitere positive Covid-19-Fälle – und damit der Beginn einer Tortur. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt wurden 25 Spieler und die beiden Trainer in häusliche Quarantäne geschickt, verbindlich bis zum 11. September.

Sechs Gleidinger Spieler positiv Beim Kreisligisten BSV Gleidingen erhielt Trainer Dimitri Kiefer am vergangenen Donnerstag einen Anruf von einem seiner Spieler, der sich angesteckt hatte. Der Vorstand reagierte ebenso schnell, schickte alle Spieler, die am Sonntag zuvor noch beim Vorbereitungsspiel gegen den VfL Eintracht Hannover dabei gewesen waren, in Quarantäne und ordnete Corona-Tests an. Das Ergebnis: Sechs Gleidinger Kicker sind positiv. Bis zum 6. September geht beim BSV erst einmal gar nichts mehr. Der Kreisligaauftakt gegen die TuS Wettbergen muss verlegt werden. „Das ist echt ein Schlag nach den vergangenen Monaten“, sagt Kiefer. „Durch die Quarantäne geht uns jetzt weitere Luft verloren.“ "Auch losgelöst vom Fußball habe ich ein sehr mulmiges Gefühl" Das Thema Corona war gedanklich nicht mehr allzu präsent, die Vorfreude auf den Ligastart groß. „Auch losgelöst vom Fußball habe ich ein sehr mulmiges Gefühl“, sagt Döhrens Trainer Wohlatz. Jetzt werden die ersten beiden Spiele gegen Can Mozaik in Bemerode verschoben. Staffelleiter Bastian Schiebe dazu: „Die erste Frage ist immer, ob es den Spielern gut geht. Alles weitere kommt später, und dann müssen wir schauen, wie die Spiele reinpassen.“