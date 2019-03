BSZ für Technik gewinnt 1. Sportbuzzer-Cup

Dresden. Die Jungs vom Berufsschulzentrum für Technik stellten auch 2019 die beste Mannschaft beim traditionsreichen Dresdner Hallenfußball-Pokal für Berufsschüler. Beim erstmals als Sportbuzzer-Cup ausgetragenen Turnier in der Sachsenwerk-Arena setzte sich der Titelverteidiger souverän gegen sechs andere Teams durch. Eine Mannschaft hatte am Montag kurzfristig abgesagt. Die mit einigen Dynamo-Nachwuchsspielern stark besetzten Kicker vom BSZ für Technik gewannen all ihre Spiele und ließen auch im direkten Vergleich mit ihren ärgsten Widersachern vom BSZ “Prof. Zeigner” nichts anbrennen. Die “Zeigners” unterlagen dem späteren Champion mit 0:2, sicherten sich aber Platz zwei in der Endauswertung, denn es blieb im Modus jeder gegen jeden ihre einzige Niederlage. Den Bronze-Rang erkämpfte sich das BSZ für Elektrotechnik.