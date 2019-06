Buchvorstellung: Neuer Blick auf Probstheidaer Fußballgeschichte

Leipzig. Wenn Fans für ihren Verein auf den Sommerurlaub verzichten, hunderte Stunden für Recherche aufwenden, einen mittleren fünfstelligen Betrag investieren und die eigene Familie zurückstellen, dann muss die Liebe wirklich groß sein. Dies trifft auf Thomas Franke, Marko Hofmann und Matthias Löffler zweifellos zu. Die drei langjährigen Fans von VfB und Lok Leipzig bringen in diesen Tagen nach eineinhalbjähriger Arbeit den Band „125 Jahre. Vom VfB zum 1. FC Lokomotive Leipzig. Die Geschichte des ersten Deutschen Meisters“ heraus.

Auf 528 Seiten haben sie dutzende unveröffentlichte Fotos, Abbildungen historischer Trikots, neue Dokumente und Bewertungen durch Zeitzeugen zusammengetragen. Es ist die bisher umfassendste und detaillierteste Darstellung der Vereinsgeschichte. „Wenn wir es nicht gemacht hätten, wäre es vielleicht nie gemacht worden“, beschreibt Löffler die Motivation des Trios.

Dank des Ehrgeizes der Autoren können Fans den berühmtesten Elfmeter der Lok-Geschichte erstmals in Farbe bewundern. Der Siegtreffer von Schlussmann René Müller im Europapokal-Halbfinale gegen Girondins Bordeaux 1987 gehört zu den Perlen des Bandes. Aber auch ein bisher unbekanntes Jubelfoto der 1993er-Bundesligaelf nach dem einzigen Auswärtssieg der Saison bei Borussia Dortmund ist abgebildet. „Das war total geil, das Bild zum ersten Mal zu sehen“, sagt Hofmann, Mitgründer des Fanradios „Lokruf“. Solche Highlights waren während der langwierigen und manchmal kraftraubenden Recherche wichtig.

Herzstück des Buches sind die 77 Europapokal-Partien

Zu den Kuriositäten im Buch gehört eine Szene aus der Partie zwischen dem VfB und 1860 München in der Zweitliga-Saison 1991/92. Im ersten Pflichtspiel gegen einen Westverein im gesamtdeutschen Profifußball hatten die Leipziger ihre Leibchen vergessen. Und so mussten die Spieler um Torjäger Bernd Hobsch in den Auswärtstrikots der Münchener auflaufen. Das Herzstück bilden aber die 77 Europacup-Spiele zwischen 1963 (als SC Lok) und 1988. Jede Partie ist mehrfach bebildert und wird durch eine kurze Spielzusammenfassung und Statistik ergänzt. Auch alle national und international errungenen Medaillen zwischen 1945 und 1991 werden gezeigt. Zudem wird erklärt, was es mit den Wandmalereien in der Nähe des Bruno-Plache-Stadions auf sich hat.

Ein weiteres bisher unbekanntes Dokument bringt etwas Licht in die Geschichte des VfB nach dem zweiten Weltkrieg. Präsident Walter Trögel appellierte im September 1945 in einem Schreiben verzweifelt an Bruno Plache, den Direktor des Sportamtes Leipzig, um die von den Sowjets geplante Auflösung der bürgerlichen Sportvereine – und damit auch des VfB – zu verhindern. Ohne Erfolg.

Noch viele weiße Flecken in der Vereinsgeschichte

Die Autoren sehen trotz solcher Neuentdeckungen nach wie vor einige Wissenslücken, vor allem in der direkten Nachkriegszeit. Auch über die VfB-Jahre zwischen 1933 und 1945 ist bisher verhältnismäßig wenig bekannt. „Wie viele jüdische Sportler gab es beim VfB und wie erging es ihnen im Dritten Reich?“, fragt Hofmann. Er und seine Mitstreiter sind ungeachtet solcher Leerstellen einfach glücklich, ihr Werk nach all der Arbeit endlich in den Händen halten zu können. Aber die Vorfreude auf einen Sommer ohne Recherchen, die ist auch groß.

Das Buch erscheint in der nächsten Woche und ist in Kürze auch in den LVZ-Shops vor Ort erhältlich. Vorbestellungen sind über die gebührenfreie Hotline 0800/2181-070 und im Online-Shop möglich

