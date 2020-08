Bucks und Magic beenden Spielpause: NBA nach Anti-Rassismus-Protesten wieder aktiv

Die NBA hat ihre Spielpause beendet und nach intensiven Debatten im Kampf gegen Rassismus in den USA die Playoffs fortgesetzt. Vor Beginn der Partie Milwaukee Bucks gegen die Orlando Magic, deren Streik am Mittwoch eine beispiellose Protestwelle im US-Sport ausgelöst hatte, knieten die Spieler während der Nationalhymne. Bucks-Spieler George Hill blieb in den Katakomben. Der 34-Jährige hatte beim Boykott eine entscheidende Rolle gespielt.