Budapest ausverkauft, 45.000 Fans in Wembley: Die Zuschauer-Zahlen im EM-Achtelfinale

Die Kulisse dürfte dem Spiel angemessen sein: Vor 45.000 Zuschauern spielt die deutsche Nationalmannschaft am kommenden Dienstag (18 Uhr, ARD und MagentaTV) gegen den alten Rivalen England. Mehr als die Hälfte des Wembley-Stadions ist dann also ausverkauft. Der Dämpfer für Joachim Löw und seine Mannschaft: Zuschauer aus Deutschland dürfen wegen der in Großbritannien verbreiteten Delta-Variante des Coronavirus nicht nach London , um die Adlerträger zu unterstützen.

Während die 45.000 Fans im Wembley-Stadion schon mehr sind, als in manches Bundesliga -Stadion passen – und zudem eine Verbesserung gegenüber der Gruppenphase darstellen – sind sie doch noch nicht das Nonplusultra in der Runde der letzten 16. Wie schon in der Gruppenphase ist die Puskas Arena in Budapest für das Spiel zwischen Holland und Tschechien ausverkauft – 55.000 Leute werden das Spiel am Sonntag in Ungarns Haupstadt live vor Ort verfolgen. Der SPORT BUZZER gibt einen Überblick über die Achtelfinal-Auslastung in allen EM-Stadien.

Amsterdam: Bisher sahen die jeweils 16.000 Zuschauer nur die EM-Spiele der niederländischen Nationalmannschaft. Jetzt kommen Wales und Dänemark in die Hauptstadt. In der Amsterdam Arena liegt die Auslastung beim Achtelfinalspiel erneut bei etwa 33 Prozent. Die Partie am Samstag (18 Uhr) ist die letzte bei dieser EM.

London: Gleich zwei Achtelfinal-Spiele finden in Wembley statt. Neben dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen England am Dienstag (18 Uhr), treffen bereits am Samstag (21 Uhr) Italien und Österreich aufeinander. Die Italiener müssen fast komplett ohne ihre Fans auskommen. Für die Partie können nach Angaben des italienischen Verbands nur Fans Tickets kaufen, die ihren Wohnsitz auch in Großbritannien haben. Ansonsten gilt: Quarantäne-Pflicht. Und so wird auch bei Gegner Österreich die Vorfreude auf ein für die Nation historisches Spiel getrübt. "Es ist natürlich ewig schade, wenn bei unserem ersten EM-Achtelfinale überhaupt niemand aus Österreich dabei sein kann", sagte Verbands-Sportdirektor Peter Schöttel. Zugelassen sind nach UEFA-Angaben 45.000, das wäre eine Auslastung von 50 Prozent. In der Vorrunde waren 22.500 erlaubt.

Budapest: Corona - war da was? Jeweils rund 55.000 Fans waren bei den drei EM-Vorrundenspielen in der Puskas Arena. Die Bilder zeigten eine Welt, wie man sie vor der Pandemie kannte. Auf der Tribüne stand in den ersten beiden Partien ein zufriedener Ministerpräsident Viktor Orban, der der UEFA als einziger Ausrichter volle Zuschauerränge zugesichert hatte. Inländische Fans durften unter der Voraussetzung in die Arena, dass sie geimpft sind oder nachweislich eine Corona-Erkrankung überstanden haben. Am Sonntag treffen vor 55.000 Zuschauern die Niederlande und Tschechien aufeinander.