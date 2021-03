Budapest zum Zweiten: Liverpool empfängt RB Leipzig wohl ebenfalls in Ungarn

Leipzig. RB Leipzigs Schicksal in der laufenden Champions League wird sich nicht an der sagenumwobenen Anfield Road, sondern doch in Budapest entscheiden. Wie die "Times" am Dienstag berichtet, will der Liverpool FC sein "Heimspiel" im Achtelfinale in der kommenden Woche (10. März, 21 Uhr) in der Puskas-Arena austragen. Somit findet das Rückspiel am selben Ort wie das Hinspiel statt. In der ungarischen Hauptstadt hatte RB am 16. Februar nach individuellen Patzern eine 0:2-Niederlage kassiert. Eine Bestätigung der UEFA gibt es allerdings noch nicht.

