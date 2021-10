Budissa Bautzen kegelt Lok Leipzig aus Sachsenpokal - Kamenz und Schiebock weiter

Dresden. Pokalverteidiger 1. FC Lok Leipzig ist in der 3. Runde ausgeschieden. Der Regionalligist unterlag beim Oberliga-Aufsteiger in Bautzen mit 0:2 (0:0). Vor 550 Zuschauern erzielten Julien Hentsch (80.) und Kapitän Tom Hagemann (85.) die Tore. Lok musste nach einer Roten Karte für Mike Eglseder (Notbremse) ab der 57. Minute in Unterzahl spielen. „Unsere jungen Spieler waren etwas nervös, daher haben wir fünfzehn Minuten Anlaufzeit benötigt, aber dann waren wir im Spiel richtig gut drin und für die Leipziger ein ziemlich ekliger Gegner“, resümierte Budissas Trainer Stefan Richter.

Anzeige