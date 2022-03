Budissa Bautzen verliert Spitzenspiel in Erfurt

Dresden. Der FC Rot-Weiß Erfurt ist seinem Ziel, in die Regionalliga Nordost zurückzukehren, ein Stück nähergekommen. Vor 1.461 Zuschauern im heimischen Steigerwaldstadion behielten die Blumenstädter gegen den bisherigen Staffelzweiten Budissa Bautzen mit 4:1 (2:1) die Oberhand. In der Tabelle fielen die Spreestädter, die immer noch das auswärtsstärkste Team der Liga stellen (sieben Siege, zwei Niederlagen), auf Platz vier zurück. Erfurt führt mit 36 Zählern vor dem VFC Plauen (32), der 1:0 in Wernigerode gewann. Union Sandersdorf ist nach dem 1:0 zu Hause gegen Grimma mit 30 Zählern Straffeldritter, punktgleich mit Budissa. Anzeige

Erfurt erwischte einen Traumstart, ging nach drei Minuten durch Artur Mergels Kopfball in Führung. Budissa ließ sich nicht beeindrucken, glich durch Norman Kloß schnell aus (11.). In der Folgezeit agierte Budissa taktisch klug, ließ Rot-Weiß kaum Möglichkeiten zur Entfaltung. Dennoch gelang dem Franzosen Keliano Tavares die erneute Führung für den Tabellenführer (26.). Wenig später verhinderte Budissa-Keeper Martin Zoul das 1:3, als er gegen Tavares parierte.

In der zweiten Halbzeit hielt Bautzen weiter gut dagegen, wenngleich offensiv nicht sehr viel gelang. Der Niederländer Sidny Lopes Cabral scheiterte an Zoul (52.), wenig später verzog der Grieche Angelos Kerasidis knapp (56.). Auch der Albaner Romario Hajrulla scheiterte an Zoul (79.), im Gegenzug verpassten die Gäste mit einem schnellen Konter die Ausgleichsmöglichkeit. Kay Seidemann (89.) und Hajrulla (90.) trafen auf der Gegenseite noch für die Erfurter.