Budissa Bautzen verzichtet 2022/23 auf die Regionalliga

Dresden. Das für Sonnabend angesetzte Derby in der Fußball-Oberliga Süd zwischen dem FC Oberlausitz und dem Bischofswerdaer FV wurde am Freitag vom Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) abgesagt. Begründung: In Neugersdorf war Schnee gefallen und der Rasenplatz daraufhin von der Stadtverwaltung gesperrt worden. NOFV-Spielleiter Frank Nicolai: „Bis zum 11. März muss mir ein neuer Termin benannt und bis spätestens 1. Mai das Derby nachgeholt werden. Einigen sich die Vereine nicht, lege ich den Nachholtermin fest."

Budissa Bautzen, diesmal spielfrei, gab am Freitag bekannt, keine Regionalliga-Lizenz zu beantragen. Aktuell rangieren die Spreestädter punktgleich mit Spitzenreiter Rot-Weiß Erfurt auf Platz zwei der Süd-Staffel. Ex-Spieler und Vizepräsident Sven Johne zur Entscheidung des Vereins: „Sportlich sind wir aktuell zufrieden mit dem Verlauf der Saison und es ist auch kein Geheimnis, dass wir das Ziel Regionalliga in unserer Vision mit eingearbeitet haben, aber der Schritt kommt dieses Jahr definitiv zu früh. Wir haben uns nach dem Abstieg im Sommer 2019 für einen geordneten und konsolidierten Neustart entschieden.“

Budissa war vor drei Jahren nach dem Abstieg in die Oberliga freiwillig in die Landesliga gegangen. Im Vorjahr stieg Bautzen nach einen 2:1 in der Relegation gegen den SC Freital in die Oberliga Süd auf und spielt dort aktuell um den Staffelsieg mit. „Für einen Aufstieg in die vierthöchste Liga müssen weitere Puzzleteile an die richtige Stelle gesetzt werden, sodass ein Gesamtbild entstehen kann. Nach nur einem Jahr Spielzeit in der Oberliga wäre das zu früh“, so Johne. Das nächste Punktspiel bestreitet Budissa am 13. März beim Titelfavoriten im Erfurter Steigerwaldstadion.

Pirna gewinnt Test

Derweil hat der Sächsische Fußball-Verband (SFV) die Spieltage für den Re-Start in der Landesliga und den Landesklassen terminiert. Für den 19./20. März setzte der SFV bereits Nachholspiele an. Auch die Laubegaster, die am Sonnabend ab 14 Uhr auf dem Sportplatz an der Steirischen Straße gegen Landesliga-Spitzenreiter SC Freital testen, müssen schon ran. Zuvor steht am 13. März das Pokal-Achtelfinale bei Handwerk Rabenstein an, eine Woche später gastieren in der Sachsenliga die Markkleeberger in Laubegast.