Budissa Bautzen will Neubeginn in der Landesliga starten

Bautzen. Die Würfel sind gefallen: Budissa Bautzen wird nach dem Abstieg aus der Fußball-Regionalliga Nordost nur noch in der Landesliga antreten. Das entschieden Aufsichtstrat und Präsidium am Dienstagabend auf einer gemeinsamen Sitzung, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Der Verein will aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und sich wieder mehr der Nachwuchsarbeit widmen. Die treuen Sponsoren Hentschke Bau GmbH und die Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH hätten signalisiert, diesen Weg zu unterstützen, so der Verein in einer Pressemitteilung. "Vielleicht ist es durch solch einen Neuanfang auch möglich, wieder die Begeisterung der Zuschauer zurückzugewinnen", heißt es da weiter.