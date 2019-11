Nach Buh-Rufen gegen Joe Gomez: Raheem Sterling kritisiert England-Fans

Der Ärger war groß! In der 70. Minute beim 7:0-Kantersieg der Engländer gegen Montenegro ertönten laute Buh-Rufe im Wembley-Stadion von London, als Joe Gomez an der Seitenlinie stand. Er wurde gerade eingewechselt für Mason Mount. Diese Rufe ärgerten Raheem Sterling, Star von Manchester City so dermaßen, dass er bei Twitter die Fans der englischen Nationalmannschaft kritisierte.

Was war geschehen? Medienberichten zufolge hatte es im Teamhotel am Sonntag einen Konflikt von Manchesters Stürmer Sterling mit Liverpools Joe Gomez gegeben. Ausgangspunkt war die 1:3-Niederlage von Manchester City bei dem von Jürgen Klopp trainierten Liga-Spitzenreiter, als beide Spieler schon auf dem Platz aneinander geraten waren. Wie die englische Zeitung Daily Mail berichtet, soll Sterling im Rahmen der englischen Nationalmannschaft versucht haben, eine Reaktion von Gomez zu provozieren. Der Liverpool-Verteidiger sei über die neuerlichen Anfeindungen überrascht gewesen, habe sich jedoch nicht darauf eingelassen. Laut Boulevard-Blatt The Sun soll Sterling Gomez gefragt haben ob dieser "immer noch der große Mann" sei.

Sterling wurde daraufhin für das Spiel der Engländer gegen Montenegro suspendiert. „Wir haben die Entscheidung getroffen, Raheem für das Spiel gegen Montenegro am Donnerstag nicht in Betracht zu ziehen. Ich bin der Meinung, dass die von uns ergriffenen Maßnahmen das Richtige für die Mannschaft sind“, sagte Cheftrainer Gareth Southgate der BBC. Sterling verfolgte das Spiel von der Tribüne aus - Gomez wurde eingewechselt. Doch die Buh-Rufe gegen den Liverpool-Star ärgerten Sterling massiv.

"An alle England Fans, ich wollte die Dinge so lassen, wie sie sind, aber heute muss ich mich wieder melden: es war hart für mich zu sehen, wie ein Teamkollege für etwas ausgebuht wird, das mein Fehler war", schrieb Sterling bei Twitter. "Joe hat nichts falsch gemacht und es schmerzt, jemanden ausgepfiffen zu sehen, der seinen Kopf unten hat und hart arbeitet - besonders nach einer so schwierigen Woche. Ich habe die volle Verantwortung dafür übernommen und die Konsequenzen akzeptiert."

England schlägt Montenegro deutlich

Auch Southgate verstand die Buh-Rufe nicht. Er sagte, dass Gomez nichts falsch gemacht hätte, man sich nun mit dem Spieler zusammensetzen würde, um zu gucken, ob es ihm gut geht. Gomez war der erste Spieler, der die Kabine nach dem Gala-Sieg betrat und wieder verlies.

Europameisterschaft 2020: Diese Teams sind qualifiziert Die Spiele der EM 2020 finden in zwölf verschiedenen Städten in Europa statt. ©

Anzeige

England gewann das Spiel gegen Montenegro deutlich mit 7:0. Alex Oxlade-Chamberlain (11.) frühzeitig zum 1:0. Ein Hattrick des überragenden Kapitäns Harry Kane (18., 24., 37.) binnen 19 Minuten und ein weiterer Treffer von Marcus Rashford (30.) machten schon in den ersten 45 Minuten alles klar. Ein Eigentor von Sofranac (66.) bedeutete das 6:0, Tammy Abraham (84.) machte das 7:0.