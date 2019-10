Bullen gegen Wölfe, Teil II: RB Leipzig will in die nächste Pokalrunde

Personalsituation

IM LIVETICKER: RB Leipzig will im Pokal in Wolfsburg endlich wieder überzeugen

Gegner

Viel hat sich beim VfL im Vergleich zur Liga-Partie vor eineinhalb Wochen nicht geändert. Die Niedersachsen sind in Pflichtspielen weiterhin ungeschlagen und wollen diese Serie auch im zweiten Saison-Duell mit RB Leipzig fortsetzten. Verzichten muss die Mannschaft von Oliver Glasner jedoch auf Kapitän Josuha Guilavogui der sich beim knappen Weiterkommen in Runde eins gegen den Halleschen FC eine gelb-rote Karte eingehandelt hatte.

Statistik

29. Juli 2011: Magischer Pokalabend in Leipzig: Der damalige Viertligist RB Leipzig ringt in der 1. Runde des DFB-Pokals 2011/12 den Bundesligisten VfL Wolfsburg nieder. Maßgeblich daran beteiligt war dabei Daniel Frahn mit drei Treffern. ©

Vorzeichen

Die Wolfsburger haben vor kurzem in Leipzig gezeigt, dass sie ein unangenehmer Gegner sein können. Vor allem die einsatzfreudige und zweikampfstarke Defensive verlangt den Offensivkräften alles ab. Vorn ist Wout Weghorst immer für einen Treffer gut. RB ist in diesen Tagen schwer einzuschätzen. Die Roten Bullen sind zwar in allen Wettbewerben dabei, jedoch mangelte es insbesondere im Angriff immer wieder an zündenden Ideen. Unter diesen Voraussetzungen könnte es ein langer Pokalabend werden.