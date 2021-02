Bulmer trifft viermal: Hannover Indians holen wichtigen Sieg bei den Icefighters Leipzig

Die Hannover Indians haben in der Eishockey-Oberliga mit 6:4 (0:0, 3:2, 3:2) bei den Icefighters Leipzig gewonnen. „Die drei Punkte waren für uns brutal wichtig“, sagte ECH-Trainer Lenny Soccio. Seine Mannschaft startete gut ins Spiel. Branislav Pohanka und Brett Bulmer verpassten eine frühe Führung. Leipzig kam schwer in die Partie, besaß dann jedoch gute Gelegenheiten. Maximilian Spöttel (8.) scheiterte am Pfosten, Hannes Albrecht (19.) zielte am halbleeren Tor vorbei.

Im Mitteldrittel sorgte Michal Velecky (26.) für das 1:0, als er Indians-Keeper David Zabolotny aus spitzem Winkel überraschte. Pohanka (32.) egalisierte, danach sorgte Bulmer (34.) für die erstmalige Gäste-Führung. Nach einem erneuten Bulmer-Tor (37.) zum 1:3 verkürzte Velecky nur 49 Sekunden später auf 2:3.