Bult-Jockey Wladimir Panow im Interview: "Die Power des Rennsports ist unglaublich"

Diese Power des Sports ist unglaublich. Die Emotionen eines Renntages. Wenn ich nicht reite oder ich mit meinen Ritten durch bin an dem Renntag, dann gucke ich von der Seite zu und fiebere mit. Da kriegt man Gänsehaut. Das ist Begeisterung pur. Ich weiß nur: Diejenigen, die mal auf einer Rennbahn waren, kommen gerne wieder. Besonders die Bult in Hannover ist bekannt für die tolle Stimmung.

Ihre erste Leidenschaft bleibt der Galoppsport, Ihr Beruf. Was ist so faszinierend daran?

Ja, das ist schwierig. Vielleicht mal an einem der wenigen freien Wochenenden. Dann verabrede ich mich mit meinem Kumpel Eugen Frank, der ist Ex-Jockey. Wir sind beide verrückt nach Bergen. Dann fahren wir zur Zugspitze und gehen wandern.

Ja, sehr. Die Weihnachtstage bin ich noch hier. Im Januar bin ich dann in der Heimat. Man sieht sich meistens nur einmal im Jahr. Mein Bruder kommt dann auch, wir gehen wandern, fahren Snowboard. Wir haben ja Berge da ohne Ende. Ich liebe die Berge. Da kann ich abschalten. Das ist meine Welt. Beim Skifahren oder Wandern fühle ich mich frei.

Wladimir Panov, freuen Sie sich nach einer langen Saison schon auf den Winterurlaub in ihrer Heimat bei Ihrer Mutter in Russland?

Dennoch ist Galopp immer noch eine Sportart, die vielen unverständlich und fremd ist. Woran liegt das?

Das betrifft Deutschland, ja. Ich glaube, es gibt hierzulande immer noch zu wenig Werbung dafür. Zum Beispiel in Asien und Amerika – da machst du den Fernseher an, und es läuft Rennsport.

Für Sie lief es in diesem Jahr fantastisch. 32 Siege bei 275 Starts, Platz neun der Jockey-Championatswertung – ist es das erfolgreichste Jahr Ihrer Karriere?

Das nicht. Aber eines der erfolgreichsten auf jeden Fall. Ich hatte schon mal mehr Siege. Ich bin sehr zufrieden mit 2019. Ich bin ohne Strafen und Verletzungen durchgekommen. Das war schon gut. Die Höhepunkte waren natürlich die Siege in Gruppe-Rennen mit den Sprintern Waldpfad in Hamburg und Namos in Baden-Baden. Das sind beides tolle Pferde.

Beide werden von Dominik Moser auf der Bult trainiert, am Stall, bei dem Sie angestellt sind. Wen würden Sie lieber reiten, wenn beide mal im selben Rennen starten sollten?

Puh, das lässt sich schwer sagen. Die Entscheidung überlasse ich lieber dem Trainer (lacht). Namos hat als Dreijähriger eine Riesenleistung gebracht. Bombastisch. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr mit ihm, wenn er noch reifer ist. Waldpfad ist sehr erfahren und macht sein Ding. Auch bei ihm bin ich sehr zuversichtlich.

Namos haben Sie auch in Frankreich geritten. Waldpfad in England jedoch nicht – weil Sie nicht durften ...

Ja, das war sehr ärgerlich. Zwei Wochen vor dem Start, habe ich erfahren, dass er in England laufen soll. Dafür brauche ich als Russe aber ein Visum, also habe ich bei der Botschaft angerufen. Die Antwort: Wir brauchen leider drei Wochen. Der Italiener Andrea Atzeni durfte dann reiten – und Waldpfad hat wieder gewonnen.