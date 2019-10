Der 1. FC Köln hat vor der Länderspiel-Pause mit dem 1:1 auf Schalke Selbstvertrauen getankt. Das wird man beim FC brauchen. Denn in der Partie 1. FC Köln gegen SC Paderborn am Sonntag (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) trifft man auf einen echten Angstgegner...

Diese Zahlen muten unglaublich an: Der 1. FC Köln verlor gegen den SC Paderborn in der letzten Zweitliga-Spielzeit beide Partien - und kassierte dabei acht Gegentore. Fünf dieser Treffer gelangen den Ostwestfalen dabei nach der 80. Minute. Die Kölner werden also vor allem mental gefordert sein. Dass sie bis zur Schlussminute hellwach sind, bewiesen sie zuletzt beim späten Ausgleich auf Schalke. Insgesamt ist Köln seit sechs Pflichtspielen gegen den SC Paderborn ohne Sieg, die beiden einzigen Bundesliga-Duelle 2014/2015 gingen jeweils 0:0 aus.

,,Wir wollen an die Leistung auf Schalke anknüpfen", sagt FC-Trainer Achim Beierlorzer (51), der auf den gesperrten Jorge Meré verzichten muss, ,,wir müssen gut verteidigen Tempo nach vorn entwickeln und Tiefgang. Paderborn ist auf jeden Fall eine gefährliche Mannschaft, die Qualität hat." Diese bringen die Ostwestfalen bei ihrem Bundesliga-Comeback noch nicht auf die Straße. Die Paderborner verloren sechs ihrer ersten sieben Spiele, holten aber ihren bislang einzigen Punkt auswärts, beim 1:1 in Wolfsburg. ,,Wir wissen, was auf uns zukommt", sagt SCP-Trainer Steffen Baumgart, ,,nicht nur von der Stimmung her, sondern auch vom Fußballerischen. Wir wollen den 1. FC Köln unter Druck setzen und die drei Punkte holen." Wie das geht, zeigte zuletzt Hertha BSC am 29. September beim 4:0-Auswärtserfolg im RheinEnergie-Stadion. Es war ein historischer Triumph, nie zuvor hatte es an einem Bundesliga-Spieltag acht Auswärtssiege gegeben.