Der 1. FC Köln ist im heimischen RheinEnergie Stadion eine Macht. Zuhause konnten die Domstädter in bislang sieben Bundesliga-Partien 15 ihrer insgesamt 19 Punkte holen. Auch gegen den FC Augsburg peilen die Schützlinge von Trainer Steffen Baumgart am Freitagabend einen Dreier an (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Mit einem Erfolg kämen die Rheinländer temporär sogar in Schlagdistanz zu den internationalen Rängen. Und gute Neuigkeiten gibt es auch personeller Natur: Coach Baumgart kann wieder auf Kapitän Jonas Hector zurückgreifen, der zuletzt wegen einer Oberschenkelblessur fehlte.

