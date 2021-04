Bundesliga: 1. FC Köln gegen RB Leipzig live im TV und Online-Stream sehen

Zumindest die erneute Qualifikation für die Champions League hätte RB Leipzig bei einem Sieg am Dienstag (18.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) beim 1. FC Köln sicher. Dann wären es mindestens zwölf Punkte Vorsprung vor dem fünftplatzierten BVB . Vier Spieltage vor Saisonende gäbe es dann nur noch die theoretische Möglichkeit, dass RB nicht einen der ersten vier Plätze belegt. " Wir wollen ein gutes Auswärtsspiel abliefern. Das Hinspiel endete 0:0. Die Punkte, die wir dort haben liegenlassen, wollen wir uns zurückholen ", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Doch auch die die Hoffnungen auf die deutsche Meisterschaft sind bei sieben Zählern Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern noch nicht vollends begraben. Einen weiteren Ausrutscher dürfen sich die Sachsen aber nach dem 0:0 gegen die TSG Hoffenheim nicht mehr erlauben.

Beim Gegner aus Köln geht es indes um den Überlebenskampf in Deutschlands Belétage. Auch die Rückkehr von Trainer-Routinier Friedhelm Funkel brachte zunächst nicht den gewünschten Effekt. Stattdessen sorgte der 67-Jährige nach der Debüt-Pleite gegen Bayer Leverkusen (0:3) mit irritierenden Aussagen für Wirbel. Immerhin: Der neue Köln-Trainer hat gegen Leipzigs Julian Nagelsmann eine ausgeglichene Bilanz. Bisher gab es in drei Duellen einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage. Die Kehrseite: Seit neun Spielen wartet Köln auf einen Sieg – länger als jeder andere Bundesliga-Klub. Allein in der Rückrunde stehen bisher erst magere acht Punkte zur Verfügung. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits vier Zähler.